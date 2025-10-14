Шесть новых автобусов запустят на маршрут № 361 во Фрязине

Под председательством главы городского округа Фрязино Дмитрия Воробьева состоялось оперативное совещание с участием руководителей ключевых профильных ведомств и служб. В ходе планерки были рассмотрены вопросы подготовки городской инфраструктуры к зимнему периоду, ход отопительного сезона, обновление общественного транспорта и работа с обращениями граждан.

Основной темой обсуждения стала комплексная подготовка городского хозяйства к работе в условиях холодного времени года. Участники совещания детально проанализировали состояние спецтехники, предназначенной для уборки улиц и ликвидации зимней скользкости. Была оценена достаточность материальных запасов, таких как противогололедные реагенты, а также укомплектованность персоналом, в первую очередь – служб, отвечающих за поддержание чистоты и порядка на улицах города.

Значительное внимание было уделено началу отопительного сезона. По данным профильных служб, запуск систем теплоснабжения проходит в штатном режиме. В жилых домах фрязинцев поддерживается стабильная комфортная температура.

Администрация напоминает жителям о необходимости незамедлительно сообщать о любых возникающих проблемах с отоплением в свои управляющие организации. Подчеркивается, что оперативное реагирование на подобные обращения граждан остается одним из ключевых приоритетов в работе администрации.