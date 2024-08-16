Шесть новых автобусов вывели на маршруты в Дмитрове с начала года

Три новых автобуса начали работу на маршруте № 36, который курсирует между Дмитровом и Рогачево. Всего с начала года Дмитровская автоколонна получила шесть машин.

Новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки гаджетов. В салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем и удобный заезд для мам с колясками и маломобильных граждан.

Ранее Дмитрову передали еще три автобуса. Они вышли на маршруты № 63 «Дмитров — Сергиев Посад», № 32 «Дмитров — станция Икша — санаторий Горки», № 38 «Дмитров (завод ТПИ) — Яхрома (улица Ленина)».

«В прошлом году мы получили 13 новых автобусов. В этом году — шесть. Еще должны поступить семь автобусов — четыре „ЛиАЗа“ и три „Ютонга“», — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Напомним, в Дмитровском округе работают 38 автобусных маршрутов. Из них 29 обслуживает «Мострансавто» и еще девять — «Дмитролайн».

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