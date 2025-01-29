Шесть новых автобусных остановок появятся в Балашихе в 2025 году

В Балашихе стартует программа по обновлению автобусных павильонов, которая соответствует всем стандартам качества, установленным правительством Московской области. В рамках этой инициативы планируется не только обустройство новых павильонов, но и замена 14 существующих остановок на ключевых улицах города.

Новые павильоны будут установлены на проспекте Ленина, а также на улицах Советская, Заречная и Шестая. Кроме того, обновления коснутся микрорайонов Павлино и Заря.

В настоящее время на балансе городского округа находятся 226 автобусных павильонов. Для обеспечения их надлежащего состояния сотрудники МБУ «Благоустройство — Балашиха» осуществляют регулярную уборку. Каждый день они очищают посадочные площадки от мусора, убирают несанкционированные объявления и рекламу, а также устраняют вандальные надписи.

Зимой работники службы расчищают остановки от снега и обрабатывают их пескосоляной смесью, что создает комфортные условия для пассажиров в ожидании общественного транспорта.

Эти меры направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и создание более комфортной городской инфраструктуры. Ожидается, что обновление автобусных павильонов повысит уровень удовлетворенности жителей и сделает поездки по городу более приятными.