Шесть новых детских площадок обустроят в Зарайске

Продолжается программа обновления детских игровых площадок в Зарайске. В 2024 году были реконструированы игровые комплексы в деревнях Мендюкино и Летуново, каждая из которых занимает 450 квадратных метров.

В 2025 году планируется модернизация еще четырех крупных игровых зон. В городе работы будут проведены в сквере 1-го микрорайона. В сельской местности обновления коснутся площадок в деревне Гололобово у домов 10 и 13, в селе Макеево на Центральной улице у домов с 7 по 11 и в поселке центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», улица Пролетарская, дом 48.

Параллельно с этим ведется благоустройство дворовых территорий с установкой новых игровых комплексов. В текущем сезоне запланировано обустройство шести объектов. В поселке Зарайский у дома 14 появится площадка площадью 100 квадратных метров. В селе Протекино у домов с 22 по 24 и 70 будет установлена современная игровая зона на 150 квадратных метров. В деревне Ерново возде домов с 1 по 4 оборудуют две зоны: детскую площадку и воркаут-комплекс. В самом городе работы пройдут в 1-м микрорайоне, а в деревне Аргуново новая площадка появится вблизи дома 10.