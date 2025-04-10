Шесть новых детских площадок обустроят в Зарайске

Продолжается программа обновления детских игровых площадок в Зарайске. В 2024 году были реконструированы игровые комплексы в деревнях Мендюкино и Летуново, каждая из которых занимает 450 квадратных метров.
В 2025 году планируется модернизация еще четырех крупных игровых зон. В городе работы будут проведены в сквере 1-го микрорайона. В сельской местности обновления коснутся площадок в деревне Гололобово у домов 10 и 13, в селе Макеево на Центральной улице у домов с 7 по 11 и в поселке центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», улица Пролетарская, дом 48.
Параллельно с этим ведется благоустройство дворовых территорий с установкой новых игровых комплексов. В текущем сезоне запланировано обустройство шести объектов. В поселке Зарайский у дома 14 появится площадка площадью 100 квадратных метров. В селе Протекино у домов с 22 по 24 и 70 будет установлена современная игровая зона на 150 квадратных метров. В деревне Ерново возде домов с 1 по 4 оборудуют две зоны: детскую площадку и воркаут-комплекс. В самом городе работы пройдут в 1-м микрорайоне, а в деревне Аргуново новая площадка появится вблизи дома 10.
Детский сад досрочно построят в Мытищах
Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила
Новый футбольный центр откроют в Реутове в конце года
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте