Шесть мест отдыха у воды подготовили в Подольске к летнему сезону

В Подольске официально открыты шесть зон отдыха у воды на четырех водоемах. Каждое место оснащено лежаками и игровыми площадками.

На пляжах дежурят спасатели, а в выходные и праздничные дни присутствуют медицинские работники. Тем не менее, купание в данных водоемах пока не рекомендуется.

Отдохнуть на солнце можно у реки Пахры рядом с улицей Беляевской, в районе Березового проезда, а также у водоема Южный, реки Петрицы возле парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск и у Лаговского пруда.

Перед началом сезона специалисты провели водолазное обследование акваторий и очистили дно от опасных предметов и мусора. Особое внимание уделено безопасности отдыхающих — на местах установлены информационные стенды и предупреждающие таблички.

В праздничные выходные будут организованы профилактические рейды. Сотрудники администрации отдела надзорной деятельности, дружинники и волонтеры будут распространять листовки с правилами поведения у воды для повышения информированности жителей и гостей Подольска.