Шесть маршрутов в Ленинском округе перешли в обслуживание «Мострансавто»

Муниципальный перевозчик «Мострансавто» взял на обслуживание шесть маршрутов в Ленинском округе. Недавно их содержала коммерческая компания «Ранд–Транс».

Жители Ленинского округа сообщали о перебоях в расписании на маршрутах.

«О замене перевозчика неоднократно просили жители Ленинского округа. Она стала возможной благодаря поддержке правительства Московской области. Уверены, что данное изменение позволит устранить перебои с расписанием и другие недочеты в работе общественного транспорта», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы муниципалитета Андрей Пальтов.

К «Мострансавто» перешли маршруты № 871к до Домодедовского метро, № 1228к до Ашана в Москве, № 507к до жилого комплекса «Бутово парк», № 10109 до Видного, № 1020 до Ермолина и № 1224к до Бульвара Дмитрия Донского в Москве.

В компании уточнили, что возможны перебои во время корректировки работы транспорта, однако их планируют быстро уладить.

Отметим, все автобусы «Мострансавто» проходят проверку перед выходом на линию, а водителям проводят инструктажи по вежливому отношению к пассажирам и соблюдению правил дорожного движения.

Перевозчик планирует увеличивать количество автобусов и сократить прием наличных при оплате проезда. Пресс-служба Ленинского округа сообщила, что на маршрутах заменят или добавят 25 новых транспортных средств.

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