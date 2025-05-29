Шесть лесных пожаров потушили в Подмосковье за сутки

Шесть лесных пожаров выявили в Подмосковье 28 мая. Они произошли в Балашихе, Солнечногорске, Люберцах и других муниципалитетах. Все возгорания удалось оперативно потушить.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, в Озерном участковом лесничестве жители обнаружили пожар в двух километрах от микрорайона Авиаторов Балашихи. Его удалось потушить почти за четыре часа.

Самый крупный пожар возник в Солнечногорске, вблизи микрорайона Адмиралтейского села Алабушево, где для тушения потребовалось 93 спасателя и 40 спецмашин. С огнем боролись около восьми часов.

Пожары также выявили в километре от микрорайона ВНИИПО Балашихи, рядом со Старой Купавной, в километре от деревни Сосновка и у дачного поселка «Родники».

Причины возгораний — нарушение правил пожарной безопасности. Следственные органы устанавливают виновных, которым грозят крупные штрафы до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

В регионе продолжается усиленный контроль за лесными территориями. Жителей просят соблюдать осторожность и немедленно сообщать о возгораниях по телефону 112.