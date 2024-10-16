Шесть корпусов построят в «Южных Горках» в Ленинском округе к концу 2025 года

Инспекторы Главстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство шести корпусов жилого квартала «Южные горки». Здания возводят в архитектурном пригороде поселка Мещерино Ленинского городского округа.
Как пояснили в ведомстве, строители уже выполнили монтаж фундаментов и несущих конструкции подземных частей зданий и приступили к монтажу несущих конструкций надземных частей корпусов.
В жилом комплексе построят четырехэтажные корпуса с панорамными окнами. Окончание строительства запланировано на четвертый квартал 2025 года.