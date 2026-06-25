Компании из Подмосковья представили продукцию на международной выставке в Китае

Сразу шесть компаний из Московской области приняли участие в 70-й международной выставке China International Beauty Expo (CIBE), которая стартовала 24 июня 2026 года в Шанхае. Это одно из ключевых отраслевых событий для профессионалов бьюти-индустрии по всему миру.

В этом году CIBE собрала более 10 тысяч участников из 68 стран мира. Среди них были производители косметической продукции, поставщики профессионального оборудования, дистрибьюторы и эксперты отрасли.

При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области в выставке участвуют следующие компании: «Мыловаренная мануфактура „КУАФЕР“» из Дмитровского городского округа; «Т2 КОСМЕТИКА» из Одинцова; «УНИК косметик» из Дмитровского городского округа; «Производственная Компания „Красота и Здоровье“»; «Тимекс Про» из Серпухова; «Биофармрус» из Подольска.

Продукция подмосковных компаний вызвала высокий интерес у посетителей выставки.

Предприниматели Московской области могут принять участие в международных бизнес-миссиях или пройти бесплатное обучение в рамках специализированных вебинаров. Узнать больше о доступных мероприятиях и подать заявку на участие можно на сайте.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Подробнее о поддержке экспортеров — на инвестпортале.