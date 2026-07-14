Шесть имущественных комплексов Подмосковья выставили на торги

На торги и конкурсы по приватизации выставлены шесть имущественных лотов из собственности Московской области. В них более 20 объектов, включая здания с земельными участками и разрушенные усадьбы, требующие инвестиций для восстановления.

По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, лоты будут реализованы в ближайшие два месяца на площадках «РТС-Тендер» и АО «РАД».

Три имущественных комплекса будут предложены бизнесменам для вовлечения в хозяйственный оборот. В июле пройдут торги за здание с земельным участком бывшей ветеринарной амбулатории в Шатуре, в августе — за здания поликлиники в Чехове и соцобъект в Луховицах. Заявочная кампания уже идет.

Также власти ищут инвесторов для восстановления усадеб «Богородское» и «Алешково» в городском округе Ступино и больничного комплекса в деревне Гребнево в Щелково.

Министр отметил, что приобретение объекта культурного наследия накладывает на нового правообладателя дополнительную ответственность по восстановлению его исторического облика. Правительство Московской области оказывает поддержку инвесторам. В рамках нового подхода усадьбы с историческим прошлым передаются новым правообладателям для восстановления по стоимости один рубль за объект, а аренда земельного участка под памятником культуры составит один рубль в год на все время реставрации.

Старинная усадьба «Алешково», построенная в конце XVIII — начале XIX века, представлена семью объектами капитального строительства общей площадью 1546,7 кв. м и земельным участком 9,4 га. Заявки на участие в конкурсе за усадьбу «Алешково» можно подать до 28 июля [здесь](https://torgi.gov.ru/new/public/lots/lot/21000004710000022697_1/(lotInfo:info)).

Усадьба «Богородское», выполненная в стиле ампир, состоит из четырех объектов общей площадью 527,5 кв. м на земельном участке площадью 3,77 га. Заявки на участие в конкурсе за право владения усадьбой «Богородское» можно подать до 28 июля [здесь](https://torgi.gov.ru/new/public/lots/lot/21000004710000022691_1/(lotInfo:info)).