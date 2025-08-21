Шесть городов Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса благоустройства

Итоги всероссийского конкурса лучших проектов по формированию комфортной городской среды подвели в Казани. Среди победителей — шесть проектов из Подмосковья.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, победителями стали проекты из Коломны, истры, Яхроме, Клину и Видного. Они получили гранты на общую сумму 512,5 миллиона рублей. Всего с 2018 года на конкурсе выиграли 52 проекта из Московской области. Из них 37 уже реализовали.

«При разработке концепций для малых городов мы учитываем их историческое наследие. Центры населенных пунктов удобно обходить пешком — важно привести их в порядок. Благоустройство значительно улучшает жизнь в городе, делая ее более комфортной и качественной, что также положительно сказывается на бизнесе, экономике, развитии инфраструктуры и туризме», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Победу одержали проекты благоустройства площади генерала Кузнецова в Яхроме, набережной Дмитрия Донского в Коломне, Советской площади в Видном, набережной реки Гуслица в Егорьевске, а также территория у МЦ «МИР» в Истре и проект «Государева дорога — прогулка по историческому маршруту» из Клина.

В конкурсе могут участвовать города с населением до 300 тысяч человек и исторические поселения федерального значения.