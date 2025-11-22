Шесть гидротехнических сооружений приведут в порядок в Можайске

Специалисты проводят плановые работы, чтобы во время сезонных паводков объекты работали бесперебойно. Сейчас они обслуживают шесть таких объектов.

Гидротехнические сооружения обеспечивают безопасность и регулирование водных ресурсов в Можайском округе. Специалисты убирают прибрежные полосы, проводят механизированную планировку откосов и полотна насыпей. Это важно для укрепления берегов и предотвращения размывов.

Кроме того, они расчищают прилегающие территории от поросли и сухостоя. Также рабочие обслуживают водосбросные конструкции: тщательно очищают их от мусора, наносов и посторонних предметов.

«Эта кропотливая, но крайне ответственная работа гарантирует, что в случае повышенной нагрузки водный поток будет отводиться беспрепятственно, минимизируя любые риски для инфраструктуры и жителей близлежащих населенных пунктов», — прокомментировали в пресс-службе Можайского муниципального округа.