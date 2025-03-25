Шесть гидротехнических сооружений отремонтируют в Серпухове в 2025 году

Представители администрации Серпухова приняли участие в традиционном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым . Главными темами стали трансформация скорой медицинской помощи и реализация госпрограммы в сфере теплоснабжения.

Одной из тем обсуждения стал паводок. Сейчас обстановка стабильна.

В Серпухове подготовку к сезону начали еще в прошлом году. Уже выполнили текущий ремонт пяти гидротехнических сооружений.

Сейчас в округе реконструируют донный водовыпуск на реке Нара. В этом году отремонтируют еще шесть профильных объектов.

В 2025–2026 годах капремонт проведут на трех плотинах. Это станет возможным благодаря муниципальным контрактам. Работы пройдут за счет средств областного бюджета.

Что касается сферы теплоснабжения, то в 2024 году провели капремонт магистральной тепловой сети в Пущине. Также в округе реализуют шесть мероприятий по объектам на улицах Красных Партизан и Подольской. Они включены в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Другой темой совещания стала работа в сфере здравоохранения. На Серпуховской подстанции скорой помощи в прошлом году внедрили единую систему расшифровки кардиограмм, провели обучение сотрудников.