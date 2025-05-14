Шесть фотографов из Серпухова получат стипендию Минкультуры России

Четыре фотографа из Пущина из два — из Серпухова получат субсидию Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» как выдающиеся деятели культуры страны. Выплату присудили по итогам конкурсного отбора.

Владимир Лосман, Владимир Гришин и Анатолий Павлов посвятили свои фотопроекты Серпухову и Заречью. Евгения Комарова продолжает работу над циклом портретов, который она реализует вместе с Институтом философии Российской академии наук. В 2024 году проект получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы фотохудожника Анатолия Кулакова также отметили государственной стипендией, хранителем наследия является Татьяна Кузнецова. Константин Чемерис развивается в направлении психологического пейзажа провинциальной России.

«Поздравляю фотографов с достойной оценкой их таланта! Новых творческих успехов, осуществления всех планов и вдохновения», — сказал врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко