Шесть фонтанов начнут работать в Дубне в мае

Сезон фонтанов стартовал в Дубне. Несколько объектов уже заработали. Над запуском остальных работают профильные специалисты.

Первые фонтаны в округе запустили 30 апреля: у городского ЗАГСа, в сквере на улице Жолио-Кюри, два — у администрации города. Ранее их расконсервировали, проверили и провели пробные пуски.

Немного позже начнет работу трехкаскадный фонтан на озере в Парке семейного отдыха. Здесь установят новое оборудование взамен вышедшего из строя старого.

«Впереди важная работа по запуску нашего обновленного фонтана в сквере имени Павла Журавлева. Он будет состоять из чаши и большого плоскостного элемента, струи которого подсветят», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Специалисты уже установили электрическое оборудование и проверили его. Сейчас они занимаются монтажом основания.