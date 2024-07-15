Еще 6 домов в деревне Зубцово газифицируют в июле

Фото: Мособлгаз

В Богородском округе продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». В деревне Зубцово специалистами Мособлгаза в настоящее время ведется работа по подключению домовладений к инженерным линиям голубого топлива.

В рамках программы были построены новые уличные сети, обеспечивающие жителей деревни доступом к газу. На сегодняшний день уже в шести домах в Зубцове установлено газовое оборудование.

Бригада Ногинской газовой службы подготовила еще один дом к пусконаладочным работам. Это означает, что вскоре жители присоединятся к числу тех, кто пользуется преимуществами газификации. Газификация в Зубцове способствует повышению качества жизни и созданию более комфортной среды для всех.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Особо важная мишень. Кто стрелял в американских лидеров

Чемпион-школьник. В чем феномен самой молодой звезды Евро-2024 Ламина Ямаля

Демократия только для демократов, остальным — винтовка

России предсказали дефицит отечественных светодиодов и светильников

Названы причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте