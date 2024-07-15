Еще 6 домов в деревне Зубцово газифицируют в июле

В Богородском округе продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». В деревне Зубцово специалистами Мособлгаза в настоящее время ведется работа по подключению домовладений к инженерным линиям голубого топлива.

В рамках программы были построены новые уличные сети, обеспечивающие жителей деревни доступом к газу. На сегодняшний день уже в шести домах в Зубцове установлено газовое оборудование.

Бригада Ногинской газовой службы подготовила еще один дом к пусконаладочным работам. Это означает, что вскоре жители присоединятся к числу тех, кто пользуется преимуществами газификации. Газификация в Зубцове способствует повышению качества жизни и созданию более комфортной среды для всех.

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