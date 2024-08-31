Шесть автобусных маршрутов изменят схему движения в Дзержинском 1 сентября

В Дзержинском 1 сентября временно перекроют движение автомобилей. Соответствующее решение принято в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города,

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, ограничения коснутся участков улиц: в районе дома № 1 на улице Лесной, близ пересечения с улицей Лермонтова, а также в районе дома № 6 на площади Дмитрия Донского, начиная со съезда на улицу Лесную с кругового перекрестка.

Также изменится схема движения для нескольких автобусных маршрутов: № 1 «Университет — Агрофирма Нива», № 20 «Дзержинский (пл. Святителя Николая) — ст. „Люберцы“», № 305 «Дзержинский (пл. Святителя Николая) — Москва (м. „Люблино“)», № 1063 «Дзержинский — Москва (м. „Алма-Атинская“)», № 595к «Дзержинский — Москва (м. „Кузьминки“)» и № 739в «ТК Садовод — Профилакторий».

В это время автобусы будут следовать по улицам Поклонной, Угрешской и Лазуринский бульвар. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в движении общественного транспорта.

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