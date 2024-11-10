Шесть аппаратов для детей с ОВЗ получил центр «Созвездие» в Красногорске

В образовательном центре «Созвездие» городского округа Красногорск появились шесть аппаратов для улучшения здоровья детей с ОВЗ. Новую технику изучил депутат Московской областной думы Роман Володин.

Красногорский образовательный центр «Созвездие» посетили депутат Московской областной думы Роман Володин и председатель Совета депутатов округа Богдан Андриянов. Они осмотрели поступившие аппараты для лечения детей.

«В рамках инициативного бюджетирования депутат Московской областной думы в году имеет право привлечь определенные средства. Сюда я выделил два миллиона рублей», — рассказал депутат Московской областной думы Роман Волошин.

По словам директора образовательного центра «Созвездие» Сергея Сюрина, благодаря новому оборудованию теперь можно провести сеанс не одному и не двум, а сразу четырем детям.

«Спасибо вам огромное, потому что эти деньги качественным образом меняют жизнь наших детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», — поблагодарил он.