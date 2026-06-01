Шереметьевская таможня отметила юбилей: как работает аэропорт

В этом году Шереметьевская таможня празднует 66 лет со дня основания. Специалисты таможенного оформления аэропорта Шереметьево продемонстрировали, как проходит их рабочий день, и поделились особенностями своей профессии.

День начинается с планерки, на которой обсуждаются задачи и распределяются обязанности. Инспекторы следят за порядком в «красном» и «зеленом» коридорах. «Красный» предназначен для пассажиров с товарами, требующими декларации, а «зеленый» — для тех, кто уверен в отсутствии нарушений при провозе багажа. Несмотря на выбранный коридор, необходимо быть готовым к досмотру по требованию сотрудника.

Со стопроцентной вероятностью инспекторы изымут из багажа оружие и ювелирные изделия, если их стоимость превышает установленный лимит. Однажды в багаже пассажира были обнаружены дикие скорпионы, змеи и пауки. Мужчина признался, что не знал правил перевозки. Животных изъяли и отправили в столичный питомник.

Михаил Анпилогов, заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур № 1, работает на таможне более 30 лет. Он рассказал, что за это время техническое оснащение рабочих мест значительно улучшилось: появились новые сканеры с цветным изображением и современные рентгеновские кабины. Однако главной силой остаются люди.

Михаил советует молодым сотрудникам тщательно изучать нормативную базу, быстро заполнять документацию и уметь «читать картинку». «Молодежи советы простые: изучать нормативную базу, без нее никуда, потому что ситуации и люди бывают разные», — отметил он.

Анпилогов выразил свою любовь к работе, подчеркнув ее творческий характер и возможность общения с людьми из разных уголков мира.