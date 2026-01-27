Шереметьево и Всероссийское общество глухих подписали соглашение в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Это партнерство повысит удобство и безопасность для пассажиров с нарушениями слуха. Также сотрудничество позволит внедрить специальные меры поддержки.

Вместе организации планируют сделать пребывание пассажиров с ограничениями здоровья в аэропорту более комфортным.

В 2025 году Шереметьево обслужил 189 365 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, включая 2 065 человек с проблемами слуха.

Аэропорт уже не первый год совершенствует инфраструктуру для маломобильных групп. Среди ключевых мер: создание специальных зон отдыха, визуальная и тактильная навигация, обучение персонала по работе с пассажирами с ограниченными возможностями здоровья, а также обновление систем оповещения.

Новое соглашение — это очередной шаг к безбарьерной среде в ведущем авиационном узле страны. Совместные проекты сделают полеты для людей с нарушениями слуха доступнее и приятнее.