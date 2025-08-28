Схемы автобусных маршрутов изменят в Ленинском округе

В Центре управления регионом прошло совещание, где обсудили перспективы развития дорожной сети и развитие автобусного сообщения в Ленинском округе. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Станислав Каторов, заместитель министра транспорта Московской области Даниил Шевченко, генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров и руководители профильных учреждений администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Для нас крайне важно создавать комфортные и современные условия для пассажиров. Решения, принятые по итогам встречи, носят конкретный характер и направлены на то, чтобы жители округа могли пользоваться доступным, удобным и предсказуемым общественным транспортом», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Новая схема маршрута № 1020 и увеличение количества мест в автобусах находятся согласовании. С начала осени маршрут № 1224К перейдет на регулируемый тариф, для него закупят новый транспорт. Кроме того, с сентября маршрут № 33 также перейдет на регулируемый тариф, а количество автобусов увеличат. При поддержке правительства Московской области с середины сентября планируется увеличить количество автобусов на маршруте № 29 и скорректировать расписание с учетом запросов жителей.

«Наряду с этим мы продолжаем работу по модернизации автопарка. Например, в текущем году благодаря совместным усилиям удалось на маршрут № 33К добавить три автобуса и заменить 11 единиц техники. Новые автобусы также добавили на маршрутах № 356, № 367, № 55К, № 355, № 439 и № 29. При этом на многих маршрутах малогабаритные автобусы заменили на более вместительные, что дает возможность перевозить больше пассажиров без увеличения частоты рейсов», — добавил Станислав Каторов.

Участники совещания обсудили создание площадок для стоянки и разворота автобусов. В 2025 году оборудовали новую зону для маршрутов № 367н и № 1202. В ответ на обращения жителей ЖК «Зеленые Аллеи» ведутся переговоры с застройщиком «Миниполис Дивное» об организации автобусной парковки на крупной стоянке возле комплекса.