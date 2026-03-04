Схему заезда в Путилково изменят на время ремонта моста через реку Сходню

Мост через реку Сходня и участок Путилковского шоссе в Красногорске закроют для проезда с 7 марта 2026 года по 30 апреля 2027 года для проведения ремонта. В этот период будет работать альтернативный маршрут заезда в Путилково и дополнительная схема автобусного маршрута № 1288.

Как рассказали в региональном Минтрансе, для заезда на Проектируемый проезд № 6411 в Путилкове с южного направления МКАД можно использовать разворотную петлю на 75-м километре кольцевой магистрали.

Кроме того, на маршруте № 1288 «Красногорск (м/р Мортонград) — Москва (м. Сходненская)» заработает дополнительная схема движения в сообщении «Поссовет — м. Сходненская». По ней будут ходить четыре автобуса с 88 рейсами в сутки. Первый будет отправляться с 06:00 от «Поссовета», последний — в 23:20 от станции метро Сходненской. По необходимости на маршрутах введут дополнительные корректировки.