Схему работы семи светофоров изменят в Лобне

Министерство транспорта Подмосковья продолжает активные действия по ликвидации пробок в регионе. Особое внимание уделено Лобне, где увеличили время выезда с Краснополянского шоссе на улицу Горки Киовские. Это решение значительно улучшило пропускную способность данного участка дороги.

Помимо перенастройки светофоров, в Лобне также проводится модернизация оборудования для регулировки движения. Например, специалисты установили бело-лунные секции и изменили пофазный разъезд, убрав пешеходную фазу, на нескольких городских светофорах. Эти шаги направлены на увеличение пропускной способности дорожных участков и перекрестков в среднем на 10-15%.

В общей сложности планируется перенастроить семь светофоров на перекрестках улицы Ленина и Физкультурная, Букинского шоссе и улицы Циолковского, улицы Ленина и Катюшки, улицы Ленина и Борисова, Букинского шоссе и улицы Промышленная, улицы Батарейная и Жирохова, а также улицы Батарейная и выезда из магазина «МЕТРО».

Отметим, что эти меры направлены на значительное улучшение транспортной ситуации в Лобне и способствуют созданию более комфортных условий для всех участников дорожного движения. Минтранс Подмосковья продолжит работу по оптимизации движения и борьбе с пробками, внедряя современные технологии для повышения эффективности транспортной инфраструктуры региона.

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