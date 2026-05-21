Сегодня 11:43 Схему проезда и прохода к «Live Арене» в Одинцове изменят с 26 по 29 мая

В Одинцовском округе с 26 по 29 мая введут временные ограничения для автомобилистов и пешеходов в районе «Live Арены». Изменения связаны с проведением Первого международного форума по безопасности.

В течение четырех дней, с 08:00 до 22:00, ограничения будут действовать на дублере Минского шоссе рядом с площадкой форума. Для организации выезда транспорта на основную магистраль временно введут двустороннее движение. Одновременно на участке запретят стоянку автомобилей вне специально отведенных мест — освободившееся пространство задействуют под дополнительную полосу. Подходы к арене также закроют для свободного прохода. На территории будут работать сотрудники МВД, Госавтоинспекции, МЧС, ФСО и других служб. Власти уточнили, что людям, которые окажутся внутри зоны ограничений, окажут необходимую помощь представители силовых ведомств.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

При этом схема движения общественного транспорта останется прежней. Добраться до станции МЦД Сколково можно будет пешком или на автобусах, следующих через остановку «ТЦ Три Кита». Речь идет о маршрутах № 454, 461, 1056, 1139, 1339, 1442 и 1477.

Для такси предусмотрят только две точки посадки и высадки пассажиров — возле парковки P4 и станции Сколково. Остальные места рядом с ареной временно исчезнут из приложений агрегаторов. Кроме того, в период проведения форума нельзя будет оформить доставку в зону ограничений или воспользоваться арендными электросамокатами — сервисы введут соответствующие ограничения. Жителей и гостей округа призвали заранее учитывать изменения при планировании поездок и соблюдать правила дорожного движения.