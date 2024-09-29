Схему парковки изменят на улице Чистяковой в Одинцове

Автопарк общественного транспорта обновляют в Одинцове. Автобусы малой вместимости заменяют на современные и комфортные машины среднего и большого классов. Смена транспорта и схем парковки коснулась и поселка Трехгорка.

В поселке Трехгорка Одинцовского городского округа новые автобусы курсируют по шести маршрутам, проходящим по улице Чистяковой. Это единственная дорога, соединяющая микрорайон с внешним миром.

На участке дороги от улицы Кутузовская до улицы Трехгорной есть серьезная проблема с разъездом автобусов, особенно в часы пик. Причиной стала парковка автомобилей: водители часто ставят машины «елочкой», перпендикулярно бордюру, а иногда даже вторым рядом.

Сейчас планируют изменить проект организации движения, нанести разметку и установить знаки, разрешающие параллельную парковку. Если мера не даст положительных результатов, рассмотрят другие варианты.

Новая схема парковочного пространства обеспечит беспрепятственный проезд общественного транспорта, повысит безопасность дорожного движения и снизит вероятность заторов на улице Чистяковой.

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