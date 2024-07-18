Схему мошенничества с поддельными документами ФСБ раскрыли в Подмосковье

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Новый тип мошенничества зафиксировали на территории Московской области. Злоумышленники фальсифицируют документы Федеральной службы безопасности — бланки, печати, письма и подписи, а затем отправляют поддельные уведомления организациям.

В фальшивых документах утверждается, что проводится проверка в отношении организации для выявления утечек информации и связей с иностранными агентами и спецслужбами других стран. Руководству компаний поручается сообщить сотрудникам о том, что им позвонят кураторы от ФСБ.

Целью мошенников являются получение конфиденциальной корпоративной информации и вымогательство денег от сотрудников и руководства.

Представители ГУРБ Московской области призывают граждан быть бдительными и напоминают, что запросы и письма от государственных органов поступают только через официальные каналы коммуникации, правоохранительные органы не проводят опросы по телефону и не требуют переводов денег.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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