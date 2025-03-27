Схему движения в районе 78-го километра МКАД в Химках изменят весной

Схема движения в районе 78-го километра МКАД в Химках изменится во втором квартале 2025 года. На участке установят предупреждающие дорожные знаки.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что подъезд к автосалону возле кольцевой автодороги закроют. Для удобства водителей запустят альтернативный путь к зданию — через съезд на трассе М-11 «Нева» и улицу Пожарского.

Автомобилистов призвали быть внимательными, учитывать новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.