Схему движения в районе 78-го километра МКАД в Химках изменят весной

Схема движения в районе 78-го километра МКАД в Химках изменится во втором квартале 2025 года. На участке установят предупреждающие дорожные знаки.
В Минтрансе Подмосковья уточнили, что подъезд к автосалону возле кольцевой автодороги закроют. Для удобства водителей запустят альтернативный путь к зданию — через съезд на трассе М-11 «Нева» и улицу Пожарского.
Автомобилистов призвали быть внимательными, учитывать новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.
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