Схему движения транспорта изменят в Химках 9 мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 17:10 Схему движения транспорта изменят в Химках 9 мая Unsplash

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Схема проезда в Химках временно изменится в Химках 9 мая. Так, с 09:00 до 15:00 перекроют движение транспорта на проспекте Мира в районе домов № 7 и № 12 до пересечения с улицей Чкалова, а также на улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом.

Дороги будут перекрыты в связи с празднованием 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Жителей и гостей округа предупреждают, что на этом фоне изменятся схемы движения маршрутов № 4, № 10 и № 342. Транспорт будет следовать по улицам Гоголя, Березовая Аллея и Бурденко.

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Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

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