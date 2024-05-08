Схему движения транспорта изменят в Химках 9 мая | 360°

08 мая 2024, 17:10
Схему движения транспорта изменят в Химках 9 мая
Схема проезда в Химках временно изменится в Химках 9 мая. Так, с 09:00 до 15:00 перекроют движение транспорта на проспекте Мира в районе домов № 7 и № 12 до пересечения с улицей Чкалова, а также на улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом.
Дороги будут перекрыты в связи с празднованием 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Жителей и гостей округа предупреждают, что на этом фоне изменятся схемы движения маршрутов № 4, № 10 и № 342. Транспорт будет следовать по улицам Гоголя, Березовая Аллея и Бурденко.
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Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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