Схему движения транспорта изменили в рузском поселке Дорохово | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 19:34 Схему движения транспорта изменили в рузском поселке Дорохово Источник фото: Екатерина Данилина

Читать 360 в

Схему движения транспорта на Минском шоссе близ поселка Дорохово и Шелковки изменили из-за работ по расширению федеральной трассы М-11. Въезд и выезд на дорогу с Первомайской улицы временно закрыт.

Проезд по самой улице не органичен. Также изменения коснулись схемы движения на улице Мира: проезд возможен только через Можайское шоссе.

Реклама

Пассажирам стоит быть внимательными: маршруты общественного транспорта на Петрищево и Верею пройдут по объездному пути черед трассу А-108. Такой график будет действовать до декабря 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».