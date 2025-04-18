Схему движения на участке трассы М-3 «Украина» изменят в Наро-Фоминске 23 апреля

Реконструкция участка трассы М-3 «Украина» от деревни Бекасово до Малоярославца продолжается в Подмосковье и Калужской области. Из-за этого с 23 по 26 апреля там изменится схема движения.

Работы проводят с 65 по 124 километр шоссе. Из-за ремонта с 00:00 23 апреля до 26 апреля на 71-м километре трассы изменят схему движения. Как сообщили в Минтрансе, специалисты перекроют выезд с дороги М-3 на улицу Московскую в Наро-Фоминске, а также въезд в город по улице Погодина.