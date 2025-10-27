Схему движения маршрутов общественного транспорта изменили в Химках

Модернизация общественного транспорта продолжается в Химках. Новые автобусы уже начали курсировать на улицах города, а также запущено восемь обновленных маршрутов, которые теперь обслуживает государственное унитарное предприятие «Мосгортранс».

Маршруты № 383, № 873, № 343, № 434, № 345, № 469 отменили. Вместо них на линиях работают № 1383 — от метро «Планерная» до остановки АШАН Химки, № 1873а — от метро «Сходненская» до жилого комплекса «Велтон Парк», № 1343 — от метро «Беломорская» до микрорайона Новогорск, № 1434 — от метро «Планерная» до жилого комплекса «Эдем», № 1345 — от метро «Ховрино» до станции «Химки», а также № 1469 — от метро «Планерная» до станции «Химки».

Параллельно работают несколько маршрутов: № 1971 и № 971к следует от метро «Сходненская» до остановки жилой комплекс «Мишино», № 1342к и № 342к следуют от метро «Беломорская» до микрорайона Клязьма. Также 2 ноября откроется новый маршрут № 1443 — от метро «Беломорская» до улицы Дружбы в Химках. Маршрут № 443 отменят.

Для удобства пассажиров в транспортных карточках размещена подробная информация, включая данные о едином абонементе зоны «Пригород».

Отметим, 26 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Водители ежедневно выходят на маршруты, обеспечивая комфорт и безопасность поездок для жителей.

«Вы — профессионалы своего дела, которые ежедневно доказывают свою ответственность и мастерство. Желаем вам безопасных дорог, благополучия и новых профессиональных достижений», — поделилась Елена Землякова в личном телеграм-канале.