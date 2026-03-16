Схему движения автобусного маршрута изменят под Солнечногорском

На вопросы участников ответили первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, заместитель главы Эдуард Машковцев, заместитель начальника управления — начальник отдела благоустройства и содержания территории Людмила Журина, депутат окружного совета и член фракции «Единая Россия» Александр Болтенков, а также руководитель территориального отдела Кривцовское-Смирновское Евгения Атаева.

Главной темой встречи стала просьба скорректировать путь следования автобуса № 4, включив в него остановку непосредственно в поселке Смирновка. Все возможности для реализации этой идеи эксперты подготовят до конца текущего месяца.

«Жители справедливо требуют улучшения качества предоставляемых услуг. По итогам мероприятия была достигнута договоренность продолжать взаимодействие между жителями и администрацией, включая регулярное информирование населения о ходе работ по решению озвученных проблем», — отметил Эдуард Машковцев.

Также участники обратили внимание на сбои в графике автобуса № 30 и ошибки в отображении машин в онлайн-сервисах. Экспертиза показала, что техника ГЛОНАСС исправна, а сложности возникают из-за нестабильного покрытия мобильной сети.