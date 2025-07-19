Схему движения автобуса №5 изменили в Химках из-за строительства ж/д магистрали

Схему движения автобусного маршрута № 5 изменили из-за закрытия станции Левобережная с 19 июля. Поезда в сторону области здесь останавливаться не будут, а в сторону Москвы расписание сохранится в прежнем режиме. Ограничения связаны со строительством скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом — первой такой магистрали в России.

Для поездок на Левобережную нужно проехать до станции Химки и оттуда пересесть на поезд обратного направления. Чтобы отправиться в сторону Зеленограда-Крюково и области, нужно доехать до Ховрина с платформы на «Ипподром» и оттуда — на поезд в обратном направлении.

До станций можно добраться на автобусе: между Химками и Левобережной курсирует маршрут № 5, а между Ховрино и Левобережной — № 344.

Для бесплатной пересадки на ж/д станциях Ховрино и Химки действуют карта «Тройка», банковские карты, абонементы и специальные карты, которые нужно приложить к турникету на вход и выход. С разовыми билетами необходимо обратиться к контролеру.

Сотрудники подскажут пассажирам о текущей транспортной ситуации. Помимо этого, на всех станциях размещены схемы актуальных маршрутов.