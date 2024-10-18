Схему движения автобуса № 1055 изменят в Одинцове с 19 октября по 25 декабря

Схема движения автобуса № 1055 до станций МЦД Кокошино и Жаворонки изменится в Одинцовском городском округе. Ограничения введут с 19 октября по 25 декабря по мосту через реку Алешинку на дороге «М-1 „Беларусь“ — Крекшино — M-3 „Украина“ из-за планового ремонта.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, автобус пойдет до остановки «Поселок совхоза Крекшино».

Доехать до станций МЦД-4 жители села Жаворонки могут на автобусе № 52. Также можно доехать от остановки «39-километр Минского шоссе» до станции МЦД «Лесной городок» на автобусе № 442 «Краснознаменск — Москва» или № 58 «Краснознаменск — станция МЦД Одинцово».

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