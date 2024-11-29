Схема маршрута № 2371 изменится в Лосино-Петровском с 30 ноября

Автобус будет курсировать в прямом и обратном направлениях по улице Алексея Короткова. Остановки «Заречная», «Молодежная» и «Строителей» временно исключат из маршрута.

В данный момент разрабатывается проект организации дорожного движения на Молодежной улице, а также устранение недостатков. Их выявили во время обследования комиссии. Парковка личного транспорта с правой стороны Молодежной улицы будет ограничена. После всех работ схему маршрута № 2371 восстановят.

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