Схема движения транспорта изменится в Крещенскую ночь в Солнечногорске

Для удобного подъезда к центральной иордани на набережной озера Сенеж в период с 18 на 19 января скорректируют маршруты проезда. Специальный режим будет действовать с 21:00 до 03:00.

В указанное время участок улицы Сенежская от дома № 8 по улице Банковской до пересечения с улицей Дзержинского станет односторонним. Владельцы личного транспорта смогут воспользоваться четырьмя бесплатными парковочными площадками: на улице Дзержинского напротив дома 2/8, у домов № 6 и № 8 по улице Банковская, а также около здания администрации округа.

«Данная мера необходима для обеспечения комфортного и безопасного посещения жителями и гостями города места купания и праздничных мероприятий. Отмечу, что также для контроля над ситуацией и обеспечения порядка на парковках будут дежурить волонтеры, следящие за правильным размещением автомобилей и поддерживающие безопасность дорожного движения», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Для тех, кто планирует поездку на общественном транспорте, продлили работу маршрута № 4к. Отправление от автостанции запланировано на 22:00, 23:10, 00:30 и 01:30. От торгового центра «Выстрел» транспорт поедет в 22:45, 23:45, 01:00 и 02:15.