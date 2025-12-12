Схема движения на Волковском шоссе в Мытищах изменится с 17 декабря

С 17 декабря 2025 года в Мытищах закроют сквозной проезд по Волковскому шоссе на кольцевом пересечении с улицей Мира. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы движение на этом участке оставалось удобным, рабочие уже изменили схему проезда и замкнули кольцевое пересечение, чтобы перераспределить поток машин и снизить нагрузку на дорожный узел.

Строящийся путепровод обеспечит движение без светофоров и должен заметно улучшить транспортную ситуацию в городе. Его общая протяженность вместе с подходами и съездами достигнет почти двух километров, а движение организуют по четырем полосам.

Помимо этого, проектом предусмотрена реконструкция существующей кольцевой развязки на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Также на участке построят два надземных пешеходных перехода. Завершить все работы планируют во втором квартале 2028 года.