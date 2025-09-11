Схема движения на трассе М-3 в Наро-Фоминске изменится в ночь на 12 сентября

Из-за монтажа пролетов надземных пешеходных переходов на 79 и 82 километрах трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминском округе изменится схема движения. Работы пройдут в ночь на 12 сентября, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на «Автодор».

С 23:00 до 5:00 дорога с 73 по 84 километр в сторону Калуги будет перекрыта. Движение по направлению в Москву останется без изменений.

Объехать участок можно по маршруту Наро-Фоминск (ул. Московская, ул. Заводская) — Новая Ольховка — Каурцево.

Водителей призвали планировать поездки заранее, сохранять внимательность в пути и не превышать скорость.