Схема движения на Каширском шоссе в Ленинском округе изменится с 10 декабря

С 10 декабря на Каширском шоссе в Ленинском округе вступят в силу изменения в схеме движения транспорта. Это связано с запуском разворотной эстакады, расположенной между Каширским шоссе и трассой А-105 в районе деревни Апаринки, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

«Проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы будет осуществляться в бессветофорном режиме через новую разворотную эстакаду. Движение транспорта в сторону Москвы и области по основному ходу Каширского шоссе и дороги А-105 будет осуществляться в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.

Разворотная эстакада, которая появится в этом районе, является первой частью масштабной реконструкции Каширского шоссе на участке с 0 по 4,4 километра. Ожидается, что новое сооружение позволит водителям сократить время в пути на данном участке на 10-15 минут благодаря оптимизации транспортных потоков.

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