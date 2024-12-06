Схема движения на Каширском шоссе в Ленинском округе изменится с 10 декабря

С 10 декабря на Каширском шоссе в Ленинском округе вступят в силу изменения в схеме движения транспорта. Это связано с запуском разворотной эстакады, расположенной между Каширским шоссе и трассой А-105 в районе деревни Апаринки, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

«Проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы будет осуществляться в бессветофорном режиме через новую разворотную эстакаду. Движение транспорта в сторону Москвы и области по основному ходу Каширского шоссе и дороги А-105 будет осуществляться в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.