Схема движения автобусов в Серпухове изменится с 1 февраля

С 1 февраля в округе вступают в силу изменения в работе системы общественного транспорта. Целью нововведений является повышение транспортной доступности и улучшение качества обслуживания жителей ряда населенных пунктов, расположенных на территории округа.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Маршрут № 23 Серпухов — Съяново-2 будет расширен и теперь будет охватывать дополнительные населенные пункты. В схему движения будут включены заезды в деревни Клейменово, Лисенки и Новоселки.

На направлении № 45 Серпухов — Судимля предусмотрено увеличение частоты рейсов. Количество ежедневных заездов в деревни Рыблово, Новая и Московка будет увеличено до пяти. Схема движения автобуса № 41 будет продлена до хутора Спасский, расположенного в деревне Зиброво. Это нововведение направлено на обеспечение транспортной доступности для жителей данного хутора, которые ранее могли испытывать затруднения с передвижением.

В администрации округа подчеркивают, что данные изменения были разработаны на основе анализа пассажиропотока и обращений граждан с целью сделать общественный транспорт максимально эффективным и комфортным. Актуальное расписание и подробные схемы движения будут доступны на официальных информационных ресурсах округа и на автобусных остановках.