Схема движения автобуса № 33к изменилась в Раменском

С 18 октября в округе вступила в силу новая схема движения автобусного маршрута № 33к «станция МЦД Отдых — РАОС». Ключевым изменением станет продление маршрута до станции Люберцы, что расширит возможности транспортного сообщения для жителей Раменского округа и близлежащих населенных пунктов.

Благодаря внесенным изменениям, пассажиры, пользующиеся маршрутом № 33к, смогут напрямую добираться до станции Люберцы. По словам специалистов, продление маршрута позволит сократить время в пути и упростить логистику. На обновленном маршруте будут курсировать четыре автобуса, которые станут выполнять 108 рейсов в сутки. Согласно расписанию, первый рейс из поселка РАОС будет отправляться в 05:30, а последний рейс от станции МЦД Люберцы — в 21:55.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что на обновленном маршруте № 33к сохраняются все действующие льготы по социальной карте жителя Подмосковья.