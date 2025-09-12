Схема движения 2 автобусных маршрутов изменится в Наро-Фоминске с 15 сентября

Из-за реконструкции Киевского шоссе с 15 сентября перекроют съезд на улице Погодина. В связи с чем общественный транспорт в Наро-Фоминском округе изменит схему движения, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Автобусы № 24 «Наро-Фоминск (ст. Нара) — Каменское — Зинаевка» и № 25 «Наро-Фоминск (Поликлиника) — Молодежный» на протяжение месяца будут следовать через Московскую улицу.

Транспорт малого класса сможет заезжать на улице Погодина и ехать до остановки «ВИМС», среднего — после Московской улицы проследует к конечным точкам.

Завершат работы на съезде до 15 октября.