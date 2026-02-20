Шеф-повар из Раменского представит авторские блины на Масленицу

Молодой шеф-повар Эдуард Пен из Раменского решил внести новое в традиции празднования Масленицы. В ресторанном дворике на территории исторической Раменской бумагопрядильной и ткацкой фабрики он презентовал три авторских блина, которые переворачивают представление о праздничном угощении.

Эдуард — потомственный повар: его отец стоял у истоков суши-культуры Москвы, а мама — мастер южно-корейской кухни. Путь Пен-младшего к плите был извилист, но неизбежен. Сегодня его семейная кухня — точка притяжения для гурманов.

«Это блины, за которые нас поругала бы бабушка 100 %, потому что стандарта тут нет никакого, и сочетается несочетаемое», — улыбается Эдуард.

Три вызова традициям:

1. «Блин-флешбек к детству» — оммаж кострам и печеной картошке. В начинке: картофельная масса с пеплом из картофельной шкурки, стружка копченого тунца, жареный лук, трюфельный крем, соус из мисо-пасты и хрустящее тесто катаифи. Вкус, который переносит в беззаботные дни у костра, но с азиатским акцентом. 2. Блины с копченой хурмой и сулугуни — дуэт контрастов. Хурму опаливают и коптят вручную, а сулугуни томят в сливках и разделяют на волокна в стиле страчателлы. Сладкая мягкость фрукта, копченые нотки и солоноватая нежность сыра создают неожиданную гармонию. 3. Блин «Что-то на богатом» — блинок для ценителей роскоши. Тартар из отборной говядины соседствует со «снегом» из фуа-гра. Дорого, смело, незабываемо.

«Я хотел, чтобы гости не просто ели, а переживали эмоции», — объясняет Эдуард. Его блины — не бунт, а диалог с прошлым, где каждое блюдо — повод удивиться и улыбнуться.