Шеф-повар из Орехово-Зуева стал победителем кулинарного шоу

В конце января в эфир вышел 28-й выпуск популярного кулинарного телешоу «Битва шефов», победителем которого стал житель Орехово-Зуева Владимир Соловьев. Он рассказал о своем участии в съемках и поделился планами на будущее.

Владимир Соловьев получил приглашение от кастинг-менеджера телеканала «Пятница» и сразу согласился. Участие в съемках стало для него возможностью попробовать себя в чем-то новом и связанном с профессией.

Для зрителей «Битва шефов» — это просто шоу, а для участников — настоящее реалити. В нем нет четкого сценария и дублей, а победа часто зависит не только от профессионализма. «Случай играет в этом не последнюю роль», — отметил Владимир Соловьев.

Съемки проходили осенью, поэтому Владимир выбрал традиционное блюдо французской кухни — фуа-гра с инжиром.

Сейчас Владимир работает в столице в крупном холдинге в сфере кейтеринга. Его задача — накормить по ресторанному меню около 700 человек на спортивных, развлекательных и деловых событиях. Владимиру нравится такая работа, как и большая дружная команда единомышленников и профессионалов.

Владимир всегда был предан своей профессии и ни разу не задумывался о смене работы даже в самые сложные времена, например, во время пандемии. Возможно, именно преданность своему делу привела его к победе в шоу.