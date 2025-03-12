Shaman пригласил на концерт девушку из Подмосковья благодаря проекту «Мечты сбываются»

Еще одно желание ребенка исполнили в Подмосковье благодаря проекту «Мечты сбываются». Подопечная благотворительного фонда «Бумажная птица» Настя смогла посетить концерт Shaman и пообщаться с любимым исполнителем в гримерке.
Насте — 16 лет. Долгое время она мечтала пообщаться со своим кумиром. Желание девушки удалось исполнить благодаря благотворительному проекту. Певец пригласил ее на концерт и пообщался с ней лично перед выступлением. Ярослав Дронов также спел с девушкой дуэтом ее любимую песню.
Проект «Мечты сбываются» направлен на поддержку детей и молодых людей с тяжелыми заболеваниями.
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