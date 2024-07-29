«Шаляпин-фестиваль» пройдет в Сергиевом Посаде 10 августа

Традиционный «Шаляпин-фестиваль» пройдет в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа 10 августа. Мероприятие состоится на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери и будет приурочено к Году семьи.

Для гостей подготовили насыщенную концертную и культурно-просветительскую программу. В числе выступающих — солисты Московского театра оперетты, Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, а также артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Народный ансамбль русской песни «Забава» и Ансамбль баянистов Московской областной филармонии «Русский тембр».

В рамках просветительской программы посетители смогут увидеть выставки Российского национального музея музыки, посвященные Михаилу Глинке и истории венчания Федора Шаляпина с Иолой Торнаги. Также запланированы экскурсии, в которых примет участие настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери иерей Дионисий Цветков, который проведет встречу на тему «О традиционных духовных ценностях».

Для маленьких гостей подготовили интерактивные занятия, где они смогут познакомиться с народными играми и традиционными русскими инструментами, а также стать частью настоящего оркестра. В течение всего дня будет работать ярмарка народных мастеров. Вечером пройдет кинопоказ документального фильма «Римский-Корсаков. Полёт…», посвященного 180-летию со дня рождения композитора.

Подробную программу фестиваля можно найти на официальном сайте.

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