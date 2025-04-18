Шахматный турнир среди студентов колледжа прошел в Раменском

Инициаторами соревнований «Ход Победы» выступили партия «Единая Россия» и шахматный клуб Сергея Карякина. Этот турнир стал первым за последнее время событием, направленным на развитие шахматного спорта в муниципалитете.

Депутат окружного совета Андрей Хромов отметил, что на укрепление материальной базы шахматного спорта за последние три года было направлено более 3,5 миллиона рублей. Шахматные секции и кружки работают в более чем 20 точках округа — дворцах культуры, библиотеках, школах.

Спортсмены из Раменского выступают на соревнованиях разного уровня, в том числе всероссийских. Илья Марченко из школы № 1 в 2025 году стал чемпионом России в своей возрастной категории. Призерами этапов Кубка России и областных турниров были и другие раменские шахматисты.

«Мы уделяем большое внимание развитию массового спорта, и шахматы — один из самых массовых его видов», — сказал Андрей Хромов. Он поблагодарил за помощь в организации турнира администрацию Раменского колледжа.