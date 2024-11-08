Более 40 школьников приняли участие в шахматном турнире в Химках

Тематический шахматный турнир, посвященный легендарному советскому гроссмейстеру Александру Алехину, провели в школе «Флагман» в Химках. Участие в нем приняли свыше 40 детей.

Товарищеские матчи организовали между учениками школы «Флагман» и Дома юных техников «Интеграл». Перед началом состязаний учащимся рассказали историю жизни и профессиональных достижений Александра Алехина.

«Он стал основателем целого направления в шахматах и написал большое количество книг», — отметил муниципальный депутат, директор «Флагмана» Евгений Иноземцев.

Шахматный турнир провели в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его цель — воспитать в молодежи любовь к Родине и уважение к ее героям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».