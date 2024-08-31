Шахматный турнир среди школьников пройдет в Дмитрове 1 сентября

В Дмитрове состоится шахматный турнир, посвященный началу учебного года. Соревнования проведут по швейцарской системе — по правилам ФИДЕ в семь туров.

Турнир пройдет в Центре развития физической культуры, спорта и отдыха в отделении «Шахматного клуба». К участию допускают мальчиков и девочек до 9 лет, до 11 лет, до 13 лет и до 15 лет. Интеллектуалы должны обладать соответствующей подготовкой и иметь допуск от врача. Для каждой возрастной группы подготовили подарки. Ребята, которые займут первое, второе или третье место, получат медали и дипломы.

Победителей определят по сумме набранных очков, а в случае равенства вступят в силу дополнительные показатели в порядке убывания значимости.

Шахматный турнир пройдет в микрорайоне Аверьянова в доме № 3. Соревнования начнутся в 10:40. Вопросы можно задать по телефону: 8 (926) 234-14-54.

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