Шахматный турнир среди школ округа прошел в Раменском

Школьники из Раменского поучаствовали в соревнованиях по шахматам. В округе стартовал пилотный командный проект среди обучающихся начальной школы общеобразовательных учреждений и воскресных школ «Раменская ладья — 2024».

Состязания прошли при воскресной школе Казанского храма. Турнир организовали в виде копии известного международного турнира «Белая ладья». В его рамках шахматные команды из школ соревновались за право выхода в финал.

В турнире поучаствовали восемь команд учеников начальных классов из гимназии № 2, школ № 5, 19, 21 и 23, гимназии Раменского и Воскресной школы. Они встретились на игровой площадке в ДК имени Воровского.

Соревнования открыл президент шахматной федерации Раменского округа Андрей Хромов. Турнир проводился по круговой системе.

Лучшей стала команда школы № 21, на втором месте — ребята из школы № 5, на третьем — из гимназии № 2. Их наградили кубками и медалями, а также сладкими призами и дипломами от шахматной федерации Раменского округа.

Отметим, что турнир прошел по благословению настоятеля Казанского храма Андрея Козорезова при поддержке Федерации шахмат Раменского округа.

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